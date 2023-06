Star Trucker, un simulateur de transport en camion spatial

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

La solution ?

C'est peut-être la solution pour ne plus avoir de gros cons de routiers sur nos autoroutes : les envoyer dans l'espace. En tout cas, c'est l'idée du prochain jeu développé par Monster and Monster, un studio indépendant, et édité par Raw Fury. Ce jeu, c'est Star Trucker. Il est prévu sur PC en 2024.Le jeu vous met dans la peau d'un conducteur de camion spatial, qui doit transporter des marchandises à travers l'espace.Outre assurer les livraisons, vous devrez vous occuper de la maintenance de votre camion, en sortant le réparer... mais aussi l'améliorer quand vous aurez gagné assez d'argent.Le jeu est prévu sur Steam