- Atlus annonce 3 jeux : Metaphor, Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

De belles choses ?

Atlus a annoncé la sortie de 3 jeux sur Xbox et Windows. Le premier est, prévu en 2024.Il s'agit d'un RPG fantastique conçu par l'équipe à l'origine de la saga Persona, dont le réalisateur Katsura Hashino, le chara-designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro. Il se déroule dans un monde Fantasy qui se veut original et mettra l'accent sur les liens entre les personnages.est prévu pour le 17 novembre prochain. Encerclés par un groupe militaire qui se fait appeler Les Légionnaires, les Voleurs fantômes sont coincés dans un monde mystérieux où les habitants sont opprimés. une mystérieuse rebelle, Erina, les sauve en échange de leur aide...Ce RPG tactique est un dérivé du JRPG Persona 5.Enfin,sortira début 2024. Il s'agit d'une version retravaillée, avec un système de combat repensé, des graphismes et un gameplay améliorés, une bande-son réorchestrée et un nouveau doublage anglais, du jeu Persona 3.