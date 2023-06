- CYGNI: All Guns Blazing, le shoot'em up est disponible en précommande

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Ça pète de partout

KONAMI vient de lancer les précommandes de son jeu CYGNI : All Guns Blazing, prévu pour cette année sur PC, Xbox Series et PS5.GYGNI: All Guns Blazing est un Twin-stick à défilement vertical, un shoot Em' Up concentré de nostalgie pour les joueurs experts ayant connu l'âge d'or de ce genre.Il promet une action effrénée aux joueurs: plongés dans une bataille infernale, à court d'armes et d'effectifs. Le joueur devra choisir entre l'attaque et la défense et défaire des vagues incessantes d'ennemis.Ci-dessous, la nouvelle bande-annonce du jeu.