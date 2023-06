- Lords of the Fallen dévoile une nouvelle vidéo de gameplay

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 12:25:00 par Cedric Gasperini

C'est beau

Lords of the Fallen sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 13 octobre prochain. Il s'agit du reboot du jeu éponyme sorti en 2014. Et niveau genre, on est sur de l'A-RPG de dark fantasy.Le développeur, Hexworks, a mis en ligne une nouvelle vidéo de gameplay. L'occasion de découvrir Axiom, le royaume des vivants, et Umbral, le royaume des morts. Chacun avec sa propre ambiance, ses propres ennemis, ses propres personnages... et sa propre façon de jouer.Dans cette vidéo, trois boss sont dévoilés.