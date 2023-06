Hyper Light Breaker, nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Eteins la lumière, montre-moi ton côté sombre...

Opus se déroulant dans le même univers que le jeu à succès Hyper Light Drifter, sorti en 2016, Hyper Light Breaker est un roguelite coopératif en 3D prévu pour la fin de l'année sur PC.Le jeu est jouable seul ou jusqu'à 4 joueurs. Dans Hyper Light Breaker, vous allez combattre le Roi des abysses. Avant ça, il vous faudra affronter de nombreux ennemis, dont des boss puissants, le tout dans des niveaux générés aléatoirement.Dash, overboard et planeur vous aideront à traverser ces mondes ouverts et labyrinthiques. Au fil de votre progression - et de vos échecs - vous découvrirez et débloquerez de nouvelles armes, armures et objets et vous développerez votre colonie qui ira toujours plus avant, vous offrant de nouvelles parties avec un meilleur équipement.Le jeu proposera un cycle jour-nuit et des conditions météo changeantes. Voici la nouvelle bande-annonce du jeu :