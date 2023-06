New Cycle, jeu de construction de base post-apocalyptique

Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le Grand Renouveau

Développé par le studio indépendant Core Engage et édité par Daedalic Entertainment, le jeu New Cycle est un jeu de construction de base en milieu post-apocalyptique.Alors que la planète a été balayée par une éruption solaire, une colonie de survivants construit une nouvelle ville dans l'espoir de relancer la civilisation. Petite ville deviendra une grosse mégalopole qui devra faire face à toutes sortes de menaces et de catastrophes.Le jeu sortira en accès anticipé sur Steam dans l'année.