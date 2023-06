Hairdresser Simulator, un jeu pour devenir coiffeur...

Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mon salon s'appellera Sweeney Todd

Pour moi, c'est foutu. Les derniers vestiges de ma chevelure se fânent en un râle d'agonie, m'obligeant à me badigeonner le haut du crâne de crème solaire dès les beaux jours revenus.Mais vous ? N'avez-vous jamais rêvé de vivre dans les chevelures les plus extraordinaires possibles ?Dans Hairdresser Simulator, vous allez devenir coiffeur. Pardon, styliste capillaire, ça a plus de gueule comme titre.Le jeu sort à la fin de l'année, sur PC, via Steam . Vous allez adorer.