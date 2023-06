Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Coeur de Sapin

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Street Fighter 6 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Hogwarts Legacy (PS4) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

Street Fighter 6 Call of Duty Modern Warfare II Star Wars Jedi Survivor

Street Fighter 6 Forza Horizon 5 Star Wars Jedi Survivor

Hogwarts Legacy Street Fighter 6 FIFA 23

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA V

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Football Manager 2023 Microsoft Flight Simulator X-Pane 12

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 22semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le Coeur de Sapin. Il s'agit d'un fromage fermier au lait pasteurisé de vache et de chèvre, à pâte molle et à croûte lavée au Génépi et cerclé par une sangle de sapin., qui vient du département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.L'arrivée de Street Fighter 6, avec sa jaquette moche, bouscule un peu (mais juste un peu) le top général et la plupart des autres tops (sauf celui de la Xbox One). Un joli petit top, avec plein de nouveautés ou jeux sortis il y a peu, exceptées deux pour le Nintendo Switch, ça fait quand même plaisir.