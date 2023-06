Dordogne est sorti

Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça donne envie d'y passer ses vacances

Dordogne raconte l'histoire de Mimi, une jeune femme qui a oublié ses souvenirs d'enface. Elle va explorer les lieux pour les retrouver. L'occasion de redécouvrir ses joies passées, ses peines, ses regrets, ses amours...On est sur le test, il arrive très très vite.Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Il est édité par Focus Entertainment et signé du studio français "Un je ne sais quoi".