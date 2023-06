Spells & Secrets, un nouveau roguelite magique

Publié le Jeudi 15 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une baguette, s'il vous plait

Spells & Secrets est un roguelite 3D de type action aventure, développé par Alchemist Interactive et édité par Rokaplay. Il est prévu sur PC et PlayuStation cet été. Une démo est disponible sur Steam , si vous voulez tester le jeu dès maintenant.Spells & Secrets, c'est l'histoire d'étudiants de l'Académie des Sorciers de Greifenstein, dont l'année est un peu bousculée par l'apparition de nombreux monstres et autres créatures magiques. Vous allez devoir les combattre et les faire disparaître de l'école, grâce à vos sorts.Le jeu est jouable en coop locale, à deux.Et une vidéo a été publiée :