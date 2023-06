- House Flipper 2 s'offre une vidéo et une démo

Publié le Jeudi 15 juin 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Au bout du rouleau

Dans House Flipper 2, vous allez rénover, réparer, meubler, aménager les maisons de vos clients, en respectant un cahier des charges, cahier qui peut bien évidemment changer en plein milieu du chantier parce que "finalement, je veux un jacuzzi dans la cuisine et une étable dans ma chambre".Après le succès du premier opus, le studio indépendant Frozen District, tout droit venu de Pologne remet donc le couvert. Plus beau, plus complet, avec plus de possibilités, plus d'objets, plus de tout, en somme, cette suite s'offre une démo disponible sur Steam dès lundi prochain.Le jeu, lui, sortira dans l'année. Une nouvelle vidéo a été publiée.