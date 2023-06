Wanderful : un jeu de construction calme et tranquille

Publié le Vendredi 16 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une sacrée tuile

Wanderful est un jeu signé du développeur Tiny Roar et de l’éditeur Daedalic Entertainment. Il s'agit d'un jeu de construction présenté comme un jeu "tranquille".Il est prévu sur Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.Dans Wanderful, vous allez créer votre monde en posant de nouvelles tuiles qui vont générer de petites histoires. Chaque tuile placée crée une nouvelle aventure. Les joueurs pourront créer leur propre début d’histoire et progressivement façonner leurs aventures, tuile par tuile, à leur rythme. Elles sont générées de manière aléatoire.Les sessions dureront entre 5 et 30 minutes.A découvrir en vidéo.