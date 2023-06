- The First Descendant : inscrivez-vous Ã  la bÃªta

Publié le Jeudi 15 juin 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

MMO Coréen

The First Descendant est un shooter mâtiné d'action-RPG et de jeu coopératif à la troisième personne, prévu pour une sortie au dernier trimestre 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam. Il est développé par Nexon Korea et sera cross-platform. Autrement dit, tout le monde jouera ensemble, quelle que soit sa plateforme de jeu.Une bêta débutera en août. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement à cette adresse : http://tfd.NEXON.com/crossplay-bêta Le jeu est développé sur Unreal Engine 5.Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour présenter le jeu.