Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le making-of

Publié le Vendredi 16 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On a vu le film

Un petit making-of inédit a été publié par Disney sur le prochain film Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, qui sort au cinéma le 28 juin prochain. Steven Spielberg, James Mangold, Harrison Ford, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Ke Huy Quan et Kathleen Kennedy se livrent dans cette vidéo d'environ 2 minutes.Réalisé par James Mangold, le film met à l'affiche Harrison Ford, mais aussi Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, BoydHolbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.Harrison Ford retrouvera quelques têtes connues dans cette nouvelle aventure. Phoebe Waller-Bridge interprètera sa filleule. L'histoire se déroule en 1969, douze ans après la dernière aventure à base d'extraterrestres de l'archéologue. Le méchant du film, inspiré de l'ingénieur nazi Wernher von Braun, est campé par Mads Mikkelsen.On a vu le film en avant-première. On vous en reparle bien vite.