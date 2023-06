- Undawn : le RPG de survie, free-to-play, est disponible

Publié le Vendredi 16 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Des baffes aux zombies

Edité par Level Infinite et développé par LightSpeed Studios, Undawn vient de sortir sur PC, mais aussi sur iOS et Android. Il est gratuit. C'est un RPG de survie post-apocalyptique en monde ouvert.Les joueurs devront faire face à des zombies mais aussi d'autres humains, sans oublier de survivre à la pluie, le froid, la neige... il faudra coopérer pour reconstruire des villages, tenter de faire revivre la civilisation...Plus de 1000 meubles et structures permettront de créer son nouveau chez-soi.En plus y'a Will Smith comme personnage. C'est dire si vous allez pouvoir mettre des tartes.