- Reveil : un nouveau jeu d'horreur

Publié le Lundi 19 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Rendors-toi...

Signé du développeur allemand Pixelsplit et de l’éditeur Daedalic Entertainment, Reveil (re-veil et non pas réveil), est un jeu d'horreur psychologique en vue subjective.Il sortira sur Steam , dans l'année.Vous allez incarner Walter Thompson, un homme qui cherche des réponses sur son passé au Nelso Bros. Circus...Le jeu se déroule dans une ambiance inspirée des peintures et écritures autour du cirque des années 60.