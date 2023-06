- Lies of P, 8 minutes de gameplay

Publié le Lundi 19 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

A voir

Signé des coréens de chez Neowiz, Lies of P est un action RPG inspiré de la série des Souls. Il sortira le 19 septembre sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5. Les versions consoles bénéficieront d'une sortie en boîte, commercialisée par Just For Games.Le jeu s'inspire de l'histoire de Pinocchio. Il se déroule dans un monde façon Dark Belle Epoque. P est une marionnette qui évolue dans les rues d'une ville en ruines et qui va devoir faire des choix : mentir la rendra plus humaine mais cela ira avec des inconvénients... Le but est d'ailleurs de retrouver son créateur, Geppetto, disparu dans la sombre cité de Krat, pour espérer devenir humaine.