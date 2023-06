El Dorado: The Golden City Builder en démo et vidéo

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

J'ai le couteau qui me démange

Gameparic Studios vient de lancer la démo gratuite de son jeu El Dorado: The Golden City Builder, sur Steam . Il doit sortir cette année, sur PC. Pour rappel, le jeu est un city builder qui se déroule dans l'Amérique du Sud, à une époque où les peuples de type Aztèques et Mayas régnaient en maîtres.Vous allez devoir conquérir la Péninsule du Yucatán et développer votre cité jusqu'à obtenir le titre de Cité d'Or. Pour votre plus grand plaisir, vous pourrez passer par quelques sacrifices humains, pour le côté festif de la chose. Vous pourrez aussi annexer les cités ennemies pour multiplier vos ressources. Et avoir de quoi sacrifier, justement...Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour l'occasion.