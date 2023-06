- Aliens: Dark Descent est sorti

Publié le Mercredi 21 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

sorti du ventre ?

Focus Entertainment et Tindalos Interactive, en collaboration avec 20th Century Games, viennent de sortir le jeu Aliens: Dark Descent sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Aliens Dark Descent est un jeu d'action/stratégie tactique qui vous envoie explorer la planète Lethe, à la tête d'une escouade de Space Marines. Vous pourrez en recruter (et il faudra parce qu'ils vont se faire défoncer), améliorer et diriger votre équipe pour tenter de survivre face aux aliens. 5 classes de personnages sont disponibles.Le jeu est en cours de test, il arrive dès que Sylvain a compris que le but du jeu n'est pas de faire des câlins aux aliens, même s'ils ressemblent à sa famille.