- Fate/Samurai Remnant, un nouvel action RPG signé Koei Tecmo

Publié le Vendredi 23 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Master & Servant

A travers les âges et dans un Japon médiéval, les Masters et leur esprit héroïque, appelé Servant, se sont affrontés pour la récompense ultime : un ancien artefact, le Graal, capable de réaliser n'importe lequel de leur souhait. Alors que plusieurs années se sont écoulées depuis le dernier grand combat, 7 Masters et leur Sevant sont sur le point d'entrer en guerre.Miyamoto Iori, un jeune Master qui a étudié le style de sabre de Niten Ichiryu, accompagné de son Servant appelé Saber, va tenter de tirer son épingle du jeu.Fate/Samurai Remnant est un jeu développé par le studio Omega Force, édité par Koei Tecmo et prévu pour le 29 septembre sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il proposera des graphismes inspirés par les anime.