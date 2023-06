Everybody 1-2-Switch! arrive le 30 juin

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Plus on est de fous, plus c'est le bordel

Sorti pour présenter les capacités de la Nintendo Switch, le jeu 1-2 Switch a remporté un bon petit succès mais est vite retombé dans les oubliettes d'une ludothèque qui propose aujourd'hui bien plus fun.La suite tentera de faire mieux, puisque Everybody 1-2 Switch! est annoncé pour le 30 juin. Quelques 100 personnes, carrément, pourront jouer à des mini-jeux grâce à leur smartphone ou jusqu'à 8 personnes avec des Joy-Con.Un Party Game festif, donc, qui devrait faire fureur dans les anniversaires. Et dans les mariages de beaufs aussi. J'espère que quand ils nous enverront le jeu en test, la tête de cheval sera incluse.