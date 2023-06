Batman: Arkham Trilogy annoncÃ© sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

On doute

Warner Bros Games a annoncé la sortie de Batman: Arkham Trilogy sur Nintendo Switch cet automne. Il s'agit d'une compilation des 3 jeux Batman sortis : Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, et Batman: Arkham Knight.Seront inclus tous les DLC.Les jeux, développés par Rocksteady Studios, restent encore aujourd'hui des exemples de réussite d'une adaptation de Comics en jeu vidéo, et sont sortis en 2009, 2011 et 2015. Ça commence à dater. Toute la difficulté de cette adaptation sera de limiter le popping et l'aliasing, dans des jeux très exigeants à l'époque et qui devront faire face aux limitations techniques importantes de la Switch.Une bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion :