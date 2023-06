Star Ocean The Second Story R en remake

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Visuellement bizarre

Square Enix a annoncé le remake de son jeu sorti en 1998 Star Ocean The Second Story. Il sera baptisé Star Ocean The Second Story R et sortira le 2 novembre prochain sur PC, PS4 et PS5.Ce remake pixel art en 2,5 D se dévoile dans une bande-annonce. Elle met en avant les nouveaux graphismes, le gameplay, les combats et de nouvelles illustrations réaliées par le dessinateur principal de la franchise, Yukihiro Kajimoto. La bande son sera réarrangée par le compositeur d'origine, Motoi Sakuraba.Ce JRPG classique débute alors que Claude, officier de la Fédération, se trouve sur une planète inconnue et cherche le moyen de rentrer chez lui. Il rencontre une jeune fille dont la quête est de sauver son peuple et il va décider de lui prêter secours. Le jeu débutera, au choix, avec Claude ou la jeune fille, Rena. Les choix impacteront événements et comportements.