Headbangers Rhythm Royale sort le 31 octobre

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous n'êtes que des pigeons

Headbangers Rhythm Royale sortira le 31 octobre prochain sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est édité par Team17 Digital et développé par Glee-Cheese.Headbangers Rhythm Royale est un Party Game musical dans lequel vous allez incarner un... pigeon. Mais pas n'importe quel pigeon. Un pigeon accro à la musique. 23 mini-jeux vous attendent, du jeu de piano au lance-pierre à l'assaut du système solaire ou des jeux de mémoire, de rythme, de réflexes...Plusieurs accessoires vous permettront de personnaliser vos pigeons. Quelques 30 pigeons se retrouveront en ligne, dans la partie, sachant que le crossplay est prévu : tous les joueurs de n'importe quelle plateforme joueront ensemble.