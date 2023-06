Manic Mechanics, un jeu de mécanos en coop sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez péter une durite

Dans Manic Mechanics, vous allez jouer les apprentis mécaniciens et allez proposer vos services sur Octane Isle, pour réparer tout ce que vous allez croiser comme engins et qui auront besoin de vos talents : voitures, camions, tracteurs, sous-marins, ovnis...Entre les penus qui éclatent, les fuites d'huile, les vaches qui viennent vous perturber... ce ne sera pas de tout repos...Manic Mechanics est un jeu coop, à jouer à 4 maximum, développé par 4J Studios, et qui sortira sur Nintendo Switch le 13 juillet prochain.