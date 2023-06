- The Last Hero Of Nostalgaia sort sur PlayStation et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 21 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Fun !

The Last Hero Of Nostalgaia est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PS5, au prix de 24,99 €. Au passage, un nouveau DLC débarque aussi, au prix de 7,99 €. Vous pouvez acheter la version deluxe, avec DLC compris, pour 29,99 €. Notez que le jeu est déjà disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.Pour rappel, The Last Hero of Nostalgaia est un souls-like satirique qui ressemble à un mélange entre Dark Souls et Stanley Parable : la complexité des systèmes et l'esthétique des Souls, couplée avec le narrateur cynique de Stanley Parable...Aux commandes d'un héros pixelisé, vous devez vous frayer un chemin dans Nostalgaia en affrontant une armée d'habitants stupides tout en vous faisant insulter et mépriser par le narrateur.