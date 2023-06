- Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin dévoile l'une de ses factions

Publié le Mercredi 21 juin 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Tonnerre de Zeus

On vos rappelle que le jeu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin est signé Frontier Developments. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel qui sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et Epic Games Store. Aucune date de sortie n'a été dévoilée mais deux bêtas ouvertes seront lancées durant l'été. La première du 7 au 10 juillet et la seconde, un peu plus tard.Le jeu vous envoie à Ghur, terres sauvages dans lesquelles les forces de l'Ordre envoient les champions célestes reforgés connus sous le nom de Stormcast Eternals pour reconquérir le royaume. Ils doivent faire face à la faction Orruk Kruleboyz et espérer trouver la source de pouvoir arcanique capable de les protéger.Campagne solo et multijoueur cross-plateform 1v1 et 2v2 seront proposés dans le jeu.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle montre la faction des Stormcast Eternals, guerriers choisis par le Dieu-Roi Sigmar, reforgés à partir d'âmes mortelles dans le pays d'Azyr, et envoyés au combat au nom des forces de l'Ordre.