- Crash Team Rumble est disponible

Publié le Mercredi 21 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Délire et baston

Crash Team Rumble est sorti sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu de combat en arène, à 4 contre 4.Développé par Toys For Bob et édité par Activision, le jeu permet de retrouver les personnages de la saga Crash Bandicoot tels que Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex et Dingodile, et de tous les faire joyeusement se mettre sur la gueule. Pouvoirs uniques, capacités spéciales, arènes destructibles sont au coeur du gameplay.Le test est en cours, il arrive dès qu'on a un moment parce que c'est pas tout, mais on a plein de trucs à faire avant les vacances.