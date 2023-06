(TEST) Story of Seasons : A Wonderful Life (PS5, Xbox Series, Switch)

Publié le Mercredi 21 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'amour est dans le pré

Parfois, on atteint ses rêves. Parfois non. Regardez, Sylvain, par exemple, rêve d'être Spider-man. On a beau lui dire que ses filets de bave ne sont pas des toiles d'araignée, il continue à répandre son mucus partout. On a fait miroiter à Walid quelques 72 vierges, il a répondu qu'une seule, même déjà usagée, ce serait pas mal. Théo, lui, rêve d'être Hulk et se bourre de stéroïdes en faisant de la muscu. Résultat, il a perdu en taille de pénis ce qu'il a gagné en tour de bras. Quant à moi, je rêve simplement qu'on me foute la paix, alors que j'ai deux gamines et une femme à la maison.Vincent, lui, est le seul à avoir atteint son rêve. Celui de vivre à la campagne, entouré de canards, de vaches, d'oies, de poules. Et malgré le récent suicide de toutes ses cocottes, il continue de vivre sa passion, passant ses journées sur son tracteur, attendant avec impatience que sa Germaine (elle s'appelle Marine mais il l'appelle Germaine pour faire plus authentique) lui apporte son petit panier pique-nique, entre deux labours. Il s'est même lancé dans sa propre production de gnôle maison, à base de betterave et de blette. C'est dégueulasse, mais ça correspond bien à son idéal de vie.Et même devenu paysan, Vincent continue de kiffer les jeux d'agriculture ou de gestion de bouseux.Il a ça dans le sang.