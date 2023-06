Silent Hope, un nouveau RPG sur PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu sur le silence, pour ne pas se faire chier avec les dialogues ?

Développé par Xseed Games et édité par Marvelous Europe, le jeu Silent Hope est un nouveau RPG qui sortira le 3 octobre prochain sur PC et Nintendo Switch. Il sera proposé au prix de 39,99 €.Dans un monde où un roi félon a volé la parole de son peuple avant d'aller se réfugier dans les abysses, sa fille, la princesse, pleurant les actes de son père, s'est enfermée dans une prison de ses larmes cristallisées. 7 héros vont tenter de sauver la princesse en partant à la recherche du roi.RPG à base de donjons à explorer, Silent Hope proposera, bien entendu, 7 héros avec chacun sa personnalité et ses compétences.