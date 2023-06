Penny’s Big Breakaway, par l'équipe de Sonic Mania

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Yo ! Yo !

Prévu pour le début 2024, Penny’s Big Breakaway est édité par Private Division et développé par l'équipe qui est à l'origine du jeu Sonic Mania, regroupée sous le studio Evening Star.Ce nouveau jeu d'action et de plateformes sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Dans un univers coloré et flashy, vous suivrez Penny, spécialiste du yoyo-dentier, poursuivie par une armée de manchots. Les animaux, pas les mecs qui ne peuvent plus avoir de chocolat. Tout ça parce qu'elle a bousillé la culotte du roi.Le jeu est à découvrir dans une nouvelle bande-annonce.