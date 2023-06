Super Mario Bros. Wonder annoncÃ© sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu éléphantesque

Le prochain opus de la saga Super Mario Bros. s'intitulera Super Mario Bros. Wonder et sortira sur Nintendo Switch le 20 octobre prochain ! Nintendo a dévoilé le jeu lors de son Nintendo Direct et présenté quelques innovations dans la saga.Les fleurs prodiges donneront vie aux tuyaux, feront apparaître de nombreux ennemis, feront changer d'apparence les personnages et bien d'autres choses encore.Mario, Daisy, Peach, Yoshi, Luigi et Toad seront joaubles. Et Mario bénéficiera d'une nouvelle transformation, en eléphant. De quoi permettre à Peach enfin de jouer avec sa trompe ? Rien n'est moins sûr.On vous laisse découvrir ça en vidéo.