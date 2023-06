Metal Gear Solid Master Collection 1 pour le 24 octobre

Publié le Jeudi 22 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça pique

Konami sortira Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 le 24 octobre prochain sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series. Notez qu'il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que le Vol. 1 implique la sortie d'un Vol. 2 un de ces jours.Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (Vol pour Volume... je préfère préciser pour ceux au fond de la classe), est une compilation qui comprendra les jeux « Metal Gear Solid », « Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty », « Metal Gear Solid 3: Snake Eater » ainsi que divers bonus comme : un screenplay Book, un Master Book, deux romans graphiques... sans oublier la bande-son.D'ores et déjà en précommande au prix de 59,99 €. Ça pique. Surtout pour des jeux non remasterisés, tellement vieux qu'il faudra y jouer avec des lunettes et une manette adaptée à l'arthrose.