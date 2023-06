- Professional Fishing 2, un jeu de pêche

Publié le Lundi 26 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Professionnel, en plus

Professional Fishing 2 est un jeu de pêche, comme son nom l'indique. Il sortira en septembre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Proposant du solo et du multi, le jeu se veut le plus réaliste possible. Avec une réaction plus réaliste des poissons, par rapport à leur environnement, avec plus d'espèces, plus de lieux, plus d'équipement, plus de méthodes de pêche...Le jeu se jouera en vue subjective ou vue extérieure, au choix.A découvrir en vidéo.