Highway Patrol Simulator, devenez flic de la route aux USA

Publié le Mercredi 28 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Walker Texas Ranger en voiture

Dans la longue lignée des "Simulator" de tout poil et que l'on mange à toutes les sauces, je vous présente Highway Patrol Simulator, un jeu signé PixelTrapps qui sortira dans l'année (si tout va bien) sur PC, via Steam Vous endossez le rôle d'un patrouilleur sur les routes américaines. Flingue en main, radar, menottes, jumelles... vous devrez lutter contre toute forme de délinquance et criminalité. Excès de vitesse, certes, mais aussi poursuite de braqueur, de trafficant de drogue, de kidnappeur...A l'aide de votre chien policier, il faudra identifier, poursuivre, arrêter et parfois vous mesurer aux criminels.