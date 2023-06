En quête des livres dont vous êtes le héros, un bouquin très sympa

Publié le Mardi 27 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Début des années 1980. Sortis de nulle part, inspirés par le succès alors grandissant du jeu de rôle Donjons & Dragons, les livres dont vous êtes le héros envahissent les cours des écoles primaires et des collèges pour devenir un véritable phénomène auprès des plus jeunes. Quarante ans plus tard, ces ouvrages interactifs sont toujours là, objets de collection parfois, avec leur système de choix et d’embranchements narratifs copié et imité par tous.



Quelles sont leurs origines ? Existait-il d’autres récits à embranchements avant ? Comment s’est déroulée l’explosion des récits interactifs des années 1980 ? Comment ont-ils trépassé avant de ressusciter une bonne dizaine d’années plus tard ? Et quelles formes prennent-ils aujourd’hui, ces livres narratifs à choix ?



De leurs premières et sporadiques apparitions jusqu’à leur retour et leurs mutations actuelles, c’est toute l’histoire des livres dont vous êtes le héros, des livres-jeux plus largement, que Raphaël Lucas retrace ici, remontant l’arbre généalogique du genre, suivant ses auteurs emblématiques, Steve Jackson, Ian Livingstone, Joe Dever et quelques autres, afin de dresser un état de la littéraction d’hier et d’aujourd’hui.



Et il ne vous faudra que cinq doigts pour vivre cette aventure !