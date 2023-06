- The Bookwalker: Thief of Tales, le jeu d'aventure narratif est sorti

Publié le Mardi 27 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à la page

Dans The Bookwalker: Thief of Tales, vous allez plonger dans l'univers de romans célèbres. Des chevaliers de la table ronde à Thor, de cavernes en cathédrales, avec de célèbres personnages de la littérature ou face aux plus grands ennemis, l'écrivain Etienne Quist a la capacité de se transporter à l'intérieur même des livres, dans le but d'expier ses crimes. Il va traverser certains classiques et tenter de résoudre des énigmes, à la recherche de la rédemption.Développé par Do My Best et édité par Tinybuild, le jeu The Bookwalker: Thief of Tales est un jeu d'aventure narratif qui vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Il est proposé au prix de 14,99 €.