- XALADIA: Rise of the Space Pirates X2, un twin-stick shooter

Publié le Mardi 27 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ultra-baston

Développé par des vétérans de l'industrie ayant bossé sur Tenchu, Way of the Samurai, Akiba's trip ou encore Octoparth Traveler, XALADIA: Rise of the Space Pirates X2 est un twin-stick shooter prévu à la fin de l'année sur PC, PS5 et Nintendo Switch.Alors que vous êtes envoyé sur une nouvelle planète, dans le but d'évaluer la faisabilité d'une terraformormation pour la rendre habitable pour votre race, vous tombez face à des aliens ultra-belliqueux qui vont vous attaquer de toutes parts.Simple, mais efficace.