- Kingdom Eighties est désormais disponible

Publié le Mardi 27 juin 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Choses étranges

Développé par Fury Studios et édité par Raw Fury, le jeu Kingdom Eighties est disponible sur PC. Il sortira sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, mais plus tard dans l'année.Ce nouveau venu dans la série Kingdom est un jeu solo à base de microstratégie et de gestion de base. Il se déroule dans les années 80, ambiance Stranger Things, avec des gosses en vélo et des téléphones filaires. Vous incarnez Chef, un jeune homme qui devra s'allier avec d'autres potes qui prendront le rôle du Champion, de la Bricoleuse et du Mage.A partir de là, vous allez devoir défendre votre ville contre une invasion de Rapaces, créatures mystérieuses qui veulent s'emparer du trésor de votre famille, la Couronne de la Création.Le jeu multiplie les références à la Culture Pop des 80's.