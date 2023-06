Publié le Mardi 27 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Saint Chabret

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) F1 23 (PS5) Diablo IV (PS5) F1 23 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

F1 23 Diablo IV Call of Duty Modern Warfare II

F1 23 Diablo IV Cross-Gen Diablo IV

F1 23 Diablo IV Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA V

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Microsoft Flight Simulator X-Plane 12 Minecraft Java & Bedrock

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 24semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le Saint Chabret. Il s'agit d'un fromage au lait thermisé de chèvre, à pâte molle et à croûte lavée, produit dans le département de la Creuse en région Nouvelle-AquitaineF1 23 arrive en force et s'impose en tête des tops des consoles sur lesquelles il sort, même s'il n'arrive pas à détrôner le dernier Zelda sur Switch. Quant à Diablo IV, il marque rapidement le pas... avant de disparaître le mois prochain ? Même si on vous rappelle que c'est, historiquement, un jeu qui se vend mieux sur PC et que le top PC ne prend pas en compte les ventes dématérialisées.