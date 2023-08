Dark Envoy : les personnages

Publié le Jeudi 3 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

On dirait Divinity mais en temps réel





Dark Envoy est un nouvel action - RPG stratégique dans lequel vous prendrez le contrôle d'un groupe d'aventuriers dirigé par un frère et une soeur : Malakai et Kaela.Kaela est un puissante magicienne assoiffée de savoir et Malakai un technomage, qui se sert donc de diverses armes pour canaliser et utiliser la magie. Tous deux ont accès à 4 classes et 12 spécialisations, et, associés aux 6 autres compagnons qui les accompagneront, vous aurez l'embarras du choix pour former une équipe qui vous corresponde vraiment.Dark Envoy sortira le 19 septembre 2023 sur PS4, Xbox One et PC.N'hésitez pas à consulter les différentes vidéos postées par Event Horizon si le jeu vous intéresse.