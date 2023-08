- Un blog pour présenter l'univers de Stray Souls

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Préparez-vous à serrer les fesses

Stray Souls est un jeu de survie et d'horreur psychologique développé par le studio indépendant Jukai Studio.Le jeu plonge les joueurs dans le sombre passé d'une petite ville reculée du Midwest des Etats-Unis avec au programme, fantômes, monstres et cauchemars en tout genre.Un blog a été mis en ligne pour vous en apprendre plus sur les tenants et les aboutissants de l'univers de Stray Souls, vous pourrez ainsi cous renseigner sur l'origine des créatures que vous rencontrerez.Préparez-vous à serrer les fesses dans ce jeu qui promet d'être plutôt flippant, prévu pour courant 2023 sur Ps4, Ps5 Xbox One et Series, mais aussi PC et Android.