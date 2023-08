- Alone in the Dark : nouveau teaser

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Brrr ça fait forid dans le dos

Un nouveau teaser pour le remake d'Alone in the Dark a été communiqué sur la chaîne Youtube de THQ Nordic.Pour rappel, Alone in the Dark est à l'origine un jeu de 1992, précurseur du genre survival horror, ainsi que le premier jeu à représenter les personnages jouables en polygones dans un environnement pré-calculé.Bref, Alone in the Dark premier du nom est extrêmement important dans l'histoire du jeu vidéo aussi bien pour ses innovations techniques et de gameplay, et, si vous ne le saviez pas déjà, un remake devrait sortir bientôt.De nouvelles informations seront dévoilées le 02 août prochain.En attendant, sachez que le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC.