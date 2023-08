- Le nouveau trailer de Gori : Cudlly Carnage

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

On vous avait dit de faire attention aux chats

Gori : Cuddly Carnage est un hack 'n' slash, ou plutôt un cat and slash comme il se présente lui-même.Le joueur y incarne Gori, un chat trop cool qui utilise un overboard pour se déplacer et se battre. En effet, peu de chances que ce moyen de déplacement soit homologué : l'overboard de Gori est une véritable arme de destruction massive, avec lames rotatives et canon à protons intégré.Incarnez le chat Gori, et déchaînez de violents combos d'attaques contre une armée de jouets mutants déchaînée par une I.A. bien déterminée à en finir avec lui 9 fois pour toutes.Gori : Cuddly Carnage est attendu prochainement sur consoles et PC.