Elypse : un jeu indépendant français

Publié le Mardi 1 août 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Cocorico !

Elypse est un jeu de plateformes en 2D, indépendant, et français, s'il vous plait.Avec une direction artistique qui se veut unique, et des décors et des personnages dessinés à la main, difficile de ne pas tomber sous le charme de ce petit jeu pourtant bien sombre.Plongez dans une histoire tragique et découvrez le monde ravagé d'Elypse. Luttez pour échapper à votre destin dans ce platformer 2D à l'histoire riche, dévoilant un monde envoûtant et plein de mystères.Déjà disponible sur PC depuis le 17 mai, Elypse a été porté sur Switch et Playstation 5 pour une sortie consoles le 02 août 2023.