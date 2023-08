Le nouveau trailer d'Apex Legends : Résurrection

Publié le Mardi 1 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Je ne savais pas qu'il y a vait une histoire dans Apex...

Un nouveau trailer, intitulé Code d'élimination - Partie 2 a été dévoilé. Il fait partie d'une courte série de vidéos d'animation mettant en scène le monde d'Apex, pour le plus grand plaisir des fans.Ce trailer nous en dit plus sur les implications scénaristiques de la prochaine saison d'Apex Legends : Résurrection :si les Revenants, des sorte de robots tueurs pouvant être contrôlés par la pensée semblaient tous avoir été détruits, il n'en est rien, et l'un d'entre eux va se déchaîner sur le monde d'Apex.Un prochain trailer suivra bientôt, prévu pour le 03 août prochain, il devrait nous révéler des images de gameplay tirées d'Apex Legends : Résurrection.