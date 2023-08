Publié le Mardi 1 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Coulommiers

Pikmin 4 (Nintendo Switch) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Final Fantasy XVI (PS5) Animal Crossing (Switch)

Final Fantasy XVI God of War Ragnarök Diablo 4

Forza 5 Horizon - Premium Edition Diablo IV Diablo IV Pack Cross-Gen

Hogwarts Legacy Fifa 23 F1 23

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA V

Pikmin 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe

Les Sims 4 : Vie au Ranch Jagged Alliance 3 - Tactical Edition Flight Simulator Pemium Deluxe Edition

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 28semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage.Aujourd'hui, découvrez le Coulommiers, un fromage à base de lait de vache à la pâte molle, non pressée et non cuite. Ce fromage, apparenté au brie, nous vient de Coulommiers en Seine-et-Marne.Encore une fois, Nintendo domine le classement, peut-être est-ce la preuve que la puissance de la machine ne fait