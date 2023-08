Playstation 5 : une mise à jour logiciel à venir

Publié le Mardi 1 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Des ajouts bienvenus

Lundi 31 juillet, une version bêta de la prochaine mise à jour logiciel système PS5 a été déployée.Cette mise à jour offre de nouvelles options d'accessibilité, améliore certaines fonctionnalités sociales, et permet la prise en charge de nouveaux périphériques, notamment audio.Cette mise à jour s'inscrit dans la volonté de Sony de rendre la PS5 plus accessible, notamment aux personnes en situation de handicap.Voici une liste non-exhaustive des fonctionnalités ajoutées par cette mise à jour :: désormais, vous pourrez attribuer une deuxième manette à un compte pour qu'elle serve d'assistance. Vous pourrez ainsi utiliser votre manette principale et votre manette d'assistance pour contrôler votre console PS5 comme s'il s'agissait d'une seule et même manette.: Vous pouvez désormais activer des effets de retour haptique lorsque vous parcourez les menus PS5. Une fois l'option activée, les effets sonores du système et certains évènements seront retranscrits physiquement par le biais du retour haptique.ainsi que ainsi que des disquesd'une capacité allant jusqu'à 8 To.