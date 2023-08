Side Bullet : une nouveau genre de Battle Royale

Publié le Mardi 1 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Un peu de fraîcheur parmis les BR ?

Side Bullet est Battle Royale assez original.Pour rappel, le Battle Royale et un genre qui regroupe tous les jeux dans lesquels un grand nombre de joueurs se disputent l'unique place de vainqueur. On peut citer de nombreux jeux très connus comme Fortnite, PUBG, Naraka : Bladepoint, ou encore Tetris BattleRoyale.Ceci-dit Side Bullet est à ma connaissance le première jeu Battle Royale Sidescroller, c'est à dire que la caméra défile automatiquement de gauche à droite, et malheur à ceux qui n'arrivent pas à suivre.On a pas encore de vidéo de gameplay, mais le trailer d'annonce du jeu est sorti sur Youtube.Side Bullet sortira prochainement sur PS5.