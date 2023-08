Saw X : une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 1 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Le chant du signe de John Kramer

Saw, cette série de films d'horreur gores au possible voit un nouvel épisode arriver prochainement au cinéma.Dans ce film intitulé Saw X, John Kramer, aka Jigsaw, le fameux tueur en série, est atteint d'un cancer. Les médecins supposés retirer sa tumeur l'escroquent, et papy Kramer compte bien prendre sa revanche.Ames sensibles s'abstenir, le trailer est déjà plutôt graphique et promet un film sanglant.Saw X sortira en salles le 25 octobre 2023.